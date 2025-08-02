MÄRKTE USA/Börse leicht im Minus erwartet - Zurückhaltung vor Treffen Trump/Selenskyi

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeichnen sich kleinere Verluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Zentrum des Interesses steht das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyi mit US-Präsident Trump. Selenskyi wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Selenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Solaraktien setzen ihren Anstieg fort. Sie profitieren weiter davon, dass die am Freitag bekanntgegebenen neuen Richtlinien der US-Regierung für Steuervergünstigungen der Branche besser ausgefallen sind als befürchtet. First Solar gewinnen 4,4, Sunrun 4,2 und Enphase 3,3 Prozent.

Dayforce machen einen Satz von rund 25 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Die politische Unsicherheit lässt Anleger in "sichere Häfen" flüchten. Am Anleihemarkt lassen steigende Kurse die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,29 Prozent nachgeben. Gold ist ebenfalls etwas gesucht. Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, zeigt sich gut behauptet.

Die Ölpreise tendieren etwas fester, nachdem sie in der vergangenen Woche unter Druck gestanden hatten. Auch am Ölmarkt haben die Akteure das Treffen von Trump und Selenskyi im Blick vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland. Nach dem Gipfeltreffen Trumps mit dem russischen Präsidenten Putin gilt eine nochmalige Verschärfung der Sanktionen als unwahrscheinlich. Überdies hat Trump angekündigt, auf die Erhebung von Sekundärzöllen auf Importe aus China zunächst zu verzichten, mit denen er den Kauf russischen Öls durch China sanktionieren wollte.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1672 -0,4% 1,1715 1,1650 +13,1%

EUR/JPY 172,35 -0,1% 172,44 172,12 +5,8%

EUR/CHF 0,9421 -0,3% 0,9446 0,9411 +0,6%

EUR/GBP 0,8622 -0,2% 0,8636 0,8604 +4,4%

USD/JPY 147,66 +0,3% 147,20 147,75 -6,4%

GBP/USD 1,3537 -0,2% 1,3566 1,3541 +8,4%

USD/CNY 7,1354 -0,1% 7,1425 7,1351 -0,9%

USD/CNH 7,1839 -0,1% 7,1882 7,1825 -2,0%

AUS/USD 0,6509 +0,0% 0,6508 0,6494 +5,2%

Bitcoin/USD 115.105,90 -2,3% 117.766,50 118.419,10 +24,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,07 62,80 +0,4% 0,27 -12,2%

Brent/ICE 66,10 65,85 +0,4% 0,25 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.346,83 3.335,70 +0,3% 11,14 +27,1%

Silber 38,20 38,01 +0,5% 0,19 +31,6%

Platin 1.146,36 1.145,59 +0,1% 0,77 +30,8%

Kupfer 4,46 4,49 -0,8% -0,04 +8,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

