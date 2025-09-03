Gute Stimmung in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Marktbericht

Der NASDAQ 100 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

Um 19:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent fester bei 23.543,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,117 Prozent höher bei 23.442,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.414,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 23.371,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.558,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,27 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2025, den Stand von 23.188,61 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, bei 21.721,92 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2024, den Wert von 18.921,40 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,24 Prozent zu. Bei 23.969,27 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amazon (+ 3,73 Prozent auf 234,43 USD), Baker Hughes (+ 3,48 Prozent auf 46,57 USD), Marvell Technology (+ 3,42 Prozent auf 64,44 USD), KLA-Tencor (+ 3,27 Prozent auf 871,52 USD) und Copart (+ 2,93 Prozent auf 49,53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-2,89 Prozent auf 99,08 USD), Enphase Energy (-2,89 Prozent auf 36,01 USD), Warner Bros Discovery (-2,39 Prozent auf 11,64 USD), Biogen (-2,37 Prozent auf 138,26 USD) und Adobe (-2,10 Prozent auf 341,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.586.803 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,576 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net