DAX24.307 +0,2%Est505.690 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,91 -4,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.359 -1,7%Euro1,1610 -0,3%Öl61,35 +0,7%Gold4.202 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

MAKRO TALK/Japans neue Regierung dürfte Ausgabenerhöhungen begrenzen

21.10.25 13:47 Uhr

Japans neue Regierungskoalition dürfte die Erhöhung der Staatsausgaben begrenzen und einen neutralen geldpolitischen Kurs beibehalten, schreibt ING in einer Research Note. Dies wäre eine Abkehr von dem früheren Plädoyer von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi für eine lockerere Geldpolitik, meint die Volkswirtin Min Joo Kang. Angesichts der Präferenz der Innovationspartei (Ishin) für einen schlankeren Staat werde sich die Koalition wahrscheinlich eher auf gezielte Investitionen in die Industrie als auf Geldgeschenke oder den Ausbau der Sozialleistungen konzentrieren.

Wer­bung

Das Bündnis werde wahrscheinlich Steuersenkungen und höhere Subventionen für Energie und Kraftstoffe anstreben, wobei letztere den kurzfristigen Inflationsdruck lindern könnten, fügt Kang hinzu. ING erwartet, dass die Bank of Japan ihren Kurs der geldpolitischen Normalisierung fortsetzen wird, mit einer wahrscheinlichen Zinserhöhung im Oktober.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 07:48 ET (11:48 GMT)