Danone-Aktie schnellt hoch: Schnepp wird neuer Danone-Verwaltungsratspräsident

Er tritt damit die Nachfolge von Emmanuel Faber an, der auch als Konzernchef abgesetzt worden war, wie der französische Konzern am Montag in Paris mitteilte. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wolle Schnepp nun weltweit nach einem geeigneten Chef suchen. Zuvor hatte die Zeitung "Le Figaro" darüber berichtet. Zuletzt hatte Faber beide Ämter inne. Bereits Anfang des Monats war er als Danone -Konzernchef abgesetzt worden.

Bei den Anlegern kommt die Entscheidung offenbar gut an: Die Danone-Aktie gewinnt an der EURONEXT in Paris zeitweise 4,99 Prozent auf 61,02 Euor hinzu.

/ngu/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com