Experten für Nachhaltigkeit und Luxus verstärken Mercedes-Benz-Aufsichtsrat - erwartete CO2-Vorgaben eingehalten

Auf der Hauptversammlung am 29. April werden zwei Aufsichtsratsposten neu besetzt, wie der Stuttgarter Autokonzern mitteilte. Die derzeitigen Aufsichtsräte Bader M. Al Saad und Clemens Börsig scheiden nach Ablauf ihres Mandats mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Gremium aus. Als Nachfolger werden Polly Courtice und Marco Gobbetti vorgeschlagen.

Courtice zähle zu den renommiertesten ESG-Expertinnen weltweit und Gobbetti verfüge über "eine unternehmerische Erfahrung in der Luxusgüterindustrie, die ihres gleichen sucht", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Pischetsrieder laut der Mitteilung.

Courtice war ab 1989 stellvertretende Direktorin und von 2000 bis 2021 Direktorin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) und engagiert sich aktuell in verschiedenen Vorstands- und Beratungsfunktionen in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Der Italiener Gobbetti ist seit 2022 CEO des Luxusgüterunternehmens Salvatore Ferragamo SpA.

Mercedes-Chef Källenius: Erwartete CO2-Vorgaben eingehalten

Der Autobauer Mercedes-Benz hat nach eigenen Angaben mit seinen verkauften Neuwagen 2021 die erwarteten CO2-Flottenziele der EU eingehalten. Der durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß der neuen Personenwagen habe nach internen Berechnungen bei 115 Gramm je gefahrenem Kilometer gelegen, das sei unterhalb für den Konzern erwarteten Schwelle von 125 Gramm pro Kilometer, teilte Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch mit. Auch bei den Lieferwagen bleibe der Hersteller unter den Vorgaben für leichte Nutzfahrzeuge.

"Das ist natürlich kein Grund, uns auszuruhen", sagte Källenius. Der Hersteller hatte bereits im vergangenen Jahr entschieden, das Geschäft auf elektrisches Fahren auszurichten. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Stuttgarter vollelektrisch werden - überall dort, "wo es die Marktbedingungen zulassen", hatte es geheißen.

Källenius will am Donnerstag die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorlegen. Der Absatz von Mercedes-Benz war 2021 vor allem wegen der Chipkrise um fünf Prozent auf rund 2,05 Millionen Autos gesunken.

Nach dem Willen des Herstellers sollen zwei Aufsichtsratsposten neu besetzt werden. Vorgeschlagen werden die Nachhaltigkeitsexpertin Dame Polly Courtice (69) und der Chef des Modeunternehmens Salvatore Ferragamo, Marco Gobbetti (63). Zur Hauptversammlung Ende April sollen Bader M. Al Saad (64) und Clemens Börsig (73) turnusmäßig aus dem Topgremium ausscheiden.

