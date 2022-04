Nordex-Aktie fällt: Nordex erhält weniger Aufträge

Aktien in diesem Artikel

In den ersten drei Monaten seien Aufträge mit einer Gesamtleistung von in Summe 1,17 Gigawatt eingegangen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 1,25 Gigawatt gewesen. Allerdings sei der Anteil der margenstarken Delta4000-Anlagen von 73 Prozent auf 91 Prozent gestiegen. Ein wachsender Anteil dieser Anlagen ist, neben der Weitergabe steigender Kosten an die Kunden, eine wesentliche Voraussetzung für die von Nordex 2022 angestrebte Margenverbesserung.

Nordex-Aktien fallen - Analyst: Träger Jahresstart überrascht nicht

Die Aktien von Nordex sind am Mittwochmorgen nach Auftragszahlen für das erste Quartal unter Druck geraten. Sie fallen auf XETRA zeitweise um 3,33 Prozent auf 15,96 Euro.

Der Windkraftanlagen-Hersteller verbuchte etwas weniger Aufträge als ein Jahr zuvor. Dass dabei der Anteil margenstarker Delta4000-Anlagen von 73 Prozent auf 91 Prozent gestiegen sei, wertete Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies positiv. Dadurch verbessere sich der Produktmix. Zudem überrasche der insgesamt eher träge Jahresstart nicht. Hesse rechnet mit einer anziehenden Auftragslage im Rest des Jahres.

Mit einem Kursplus von fast 18 Prozent zählen die Nordex-Papiere zu den wenigen Gewinnern im SDAX im laufenden Jahr. Sie profitieren von der geplanten Beschleunigung der Energiewende vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.

/mis/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com