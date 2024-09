Margenverbesserung geplant

WACKER CHEMIE hat im Rahmen seines Capital Markets Days für Investoren und Analysten die Ziele für 2030 und 2024 bestätigt.

Bis 2030 will WACKER CHEMIE weiterhin unter anderem einen Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen sowie eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent. Der Fokus liege "zukünftig stärker auf Margenverbesserung als auf Volumenwachstum", sagte CEO Christian Hartel. Der Konzern investiere verstärkt in Effizienz und den Ausbau des Spezialitätengeschäfts.

Für die Ziele im laufenden Jahr sieht sich der Münchener Spezialchemiekonzern in der Spur. Der operative Gewinn EBITDA soll im dritten Quartal auf dem Niveau des zweiten liegen (2Q: 160 Millionen Euro). Im Gesamtjahr peilt WACKER CHEMIE beim EBITDA weiter eine Landung in der oberen Hälfte der Zielspanne 600 bis 800 Millionen Euro an sowie einen Umsatz von 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss deutlich unter Vorjahr.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)