MARKT/US-Import-Preise mit größtem Anstieg seit April 2024

Die US-Import-Preise sind deutlich stärker gestiegen als erwartet. Damit dürfte die US-Inflation auch strukturell stärker ansteigen als befürchtet. Ein Händler wundert sich über die ausbleibende Marktreaktion: "Immer wieder interessant zu sehen, wie der Markt Dinge ignoriert, die er nicht sehen will".

Denn die US-Preise für importierte Güter zogen selbst ohne den Einfluss der Strafzölle im August um 0,3 Prozent an, teilte das Bureau of Labor Statistics mit. Damit beschleunigte sich der Anstieg von 0,2 Prozent im Juli weiter. Die Preise ex Energie legten sogar um 0,4 Prozent zu. "Der August-Anstieg war der größte monatliche Anstieg seit den 0,6 Prozent vom April 2024", so das BLS.

September 16, 2025 09:11 ET (13:11 GMT)