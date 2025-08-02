DAX24.261 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,19 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Börse vor Treffen Trump-Selenskyi knapp behauptet erwartet

18.08.25 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dayforce
58,00 EUR 12,80 EUR 28,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
30,31 EUR 2,89 EUR 10,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Solar Inc
171,40 EUR 1,40 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunrun Inc
12,30 EUR 0,48 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich kleinere Verluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Zentrum des Interesses steht das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyi mit US-Präsident Trump. Selenskyi wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Zelenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen.

Wer­bung

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Solaraktien setzen ihren Anstieg fort. Sie profitieren weiter davon, dass die am Freitag bekanntgegebenen neuen Richtlinien der US-Regierung für Steuervergünstigungen der Branche besser ausgefallen sind als befürchtet. First Solar gewinnen 2,3, Sunrun 2,9 und Enphase 1 Prozent.

Dayforce machen einen Satz von 21,50 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Private-Equity-Gesellschaft Thomas Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 06:09 ET (10:09 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Dayforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dayforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dayforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu First Solar Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu First Solar Inc

DatumRatingAnalyst
17.12.2018First Solar BuyCascend Securities
17.12.2018First Solar BuyMiller Tabak
27.04.2018First Solar BuyWilliams Capital
11.12.2017First Solar OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.10.2017First Solar BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
17.12.2018First Solar BuyCascend Securities
17.12.2018First Solar BuyMiller Tabak
27.04.2018First Solar BuyWilliams Capital
11.12.2017First Solar OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.10.2017First Solar BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2017First Solar HoldStandpoint Research
18.05.2017First Solar NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
17.11.2016First Solar NeutralMizuho
07.07.2016First Solar HoldDeutsche Bank AG
06.04.2016First Solar NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
18.11.2016First Solar SellUBS AG
06.08.2015First Solar UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2014First Solar Under PerformNorthland Capital
15.04.2010First Solar "sell"Soleil Securities Group, Inc.
10.03.2010First Solar DowngradeJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für First Solar Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen