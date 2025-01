Marktbericht aktuell

Nach einem bislang gelungenen Jahresstart kommt zur Wochenmitte der deutsche Aktienmarkt zunächst kaum von der Stelle.

Der DAX ging mit einem Verlust von 0,09 Prozent bei 20.322,17 Punkten in den Mittwochshandel. Danach kann sich das Börsenbarometer ins Plus vorarbeiten und zeitweise über die 20.400-Punkte-Marke steigen. Damit rückt der DAX immer weiter an sein Allzeithoch heran.

Sein aktuelles Rekordhoch erreichte der Leitindex am 13. Dezember bei 20.522,82 Einheiten. Sein Rekord auf Schlusskursbasis liegt aktuell bei 20.426,27 Zählern.

Durchwachsene Vorgaben belasten Frankfurt-Handel - Anleihen im Fokus

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, an der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse NASDAQ ging es am Vortag bergab. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten. Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Papiere mit knapp 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres. "Der Anstieg ist eine deutliche Erinnerung an die sich ändernde Stimmung unter den Investoren", so Innes mit Blick auf eine sinkende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Grund sei nicht zuletzt die hartnäckige Inflation.

US-Arbeitsmarktdaten ante portas

Konjunkturseitig interessieren am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt, ehe am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird. "Die solide Arbeitsmarktlage war einer der Gründe, warum die Fed-Zinssenkungserwartungen in den letzten Wochen deutlich geschrumpft sind", schrieben die Ökonomen der Helaba. "Ein weiterhin solider Beschäftigungsaufbau dürfte daher einer erneuten Forcierung der Zinssenkungserwartungen entgegenstehen". Am Donnerstag pausiert der US-Aktienhandel wegen des Gedenkens an den kürzlich gestorbenen früheren US-Präsidenten Jimmy Carter.

