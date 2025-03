Marktbericht aktuell

Zum Start in die neue Woche sind an der Börse Frankfurt grüne Vorzeichen auszumachen.

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,58 Prozent bei 22.682,95 Zählern in die neue Handelswoche ein und behält die positive Tendenz bei.

Zuletzt hatte das Börsenbarometer bei 22.935 Einheiten seine Rekordjagd beendet, das Allzeithoch auf Schlusskursbasis liegt bei 22.844,50 Zählern.

Positive Vorgaben trotz Eklat im Weißen Haus

Ein ganzer Strauß an Nachrichten ist nach dem Wochenende zu verdauen - allen voran der Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Kameras im Weißen Haus. Auf die Kursfindung zumindest in der Breite hat dieser aber weniger Einfluss, wie bereits an der Wall Street im späten Freitaghandel zu sehen war. Für Europa dürfte er bedeuten, dass die Anstrengungen nochmals verstärkt werden, verteidigungspolitisch stärker auf sich selbst zu bauen. Mit Blick auf die mögliche Aussetzung oder Lockerung von Verschuldungsgrenzen sowie dem in Deutschland geplanten Sondervermögen für höhere Verteidigungsausgaben rücken weiter Rüstungs- sowie Infrastrukturtitel in Europa in den Blick.

China will Wirtschaft vor US-Zöllen schützen - Fed vor Zinssenkung ?

Berichten zufolge will China Stützungsimpulse setzen, um trotz der US-Zollerhöhung sein Wachstumsziel zu untermauern. Zudem drohte man den USA mit Gegenmaßnahmen. Derweil ist es laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Managers aus Investorensicht nur noch eine Frage der Zeit, wann die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Grund sei die schwächelnde US-Wirtschaft. Umso mehr im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht

