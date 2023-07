Börse Frankfurt: DAX schließt nach US-Arbeitsmarktzahlen freundlich

Marktbericht

Am Freitag wagte der Leitindex DAX einen Stabilisierungsversuch.

An der Frankfurter Börse zeigte sich der DAX zum Handelsbeginn um 0,09 Prozent marginal tiefer bei 15.515,00 Punkten. Nachdem es bis zum Mittag nach einem kaum bewegten Handelstag aussah, gewann der deutsche Leitindex am Nachmittag hinzu. Letztendlich stieg das Börsenbarometer um 0,48 Prozent auf 15.603,40 Zähler.

In den vergangenen vier Handelstagen ist das Aktienbarometer um 3,8 Prozent abgerutscht, unter seine 100-Tage-Linie auf das tiefste Niveau seit Anfang April. Die Anleger müssen sich darauf einstellen, dass die Zinsen wohl noch länger steigen werden.

Anlegerstimmung getrübt

"Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne."

Daten vom US-Arbeitsmarkt im Fokus

Das Jobwachstum in den USA hat sich im Juni unterdessen etwas abgeschwächt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 209.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 240.000 erwartet. Der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP hatte für Juni einen überaus starken Zuwachs von 497.000 Jobs in der Privatwirtschaft gemeldet, weshalb an den Finanzmärkten ein Übertreffen der Prognose nicht ausgeschlossen worden war.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Juni auf 3,6 von 3,7 Prozent. Ökonomen hatten diesen Rückgang erwartet. Unternehmen, die zusätzliche Arbeitskräfte einstellen und die Löhne erhöhen, sorgen für Aufwärtsdruck auf die Inflation, was die Bemühungen der US-Notenbank erschwert, den Preisdruck durch eine Abschwächung der Wirtschaft über höhere Zinssätze zu mildern. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 33,58 Dollar.

nucera-Aktie mit Börsendebüt in Frankfurt

Die Aktien von thyssenkrupp nucera legten daneben beim IPO des Wasserstoff-Anlagenbauers zu. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 20,20 Euro festgestellt und lag damit über dem Ausgabepreis von 20 Euro. Die Aktie von thyssenkrupp legte anschließend deutlich zu.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires