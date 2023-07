Zinssorgen im Fokus: DAX dreht ins Plus -- thyssenkrupp nucera mit Börsendebüt -- VW testet autonom fahrende Autos -- Rivian, BMW, Airbus, Nordex, Siemens Energy im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigt sich vor dem Wochenende etwas fester. Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,09 Prozent leichter bei 15.515,00 Punkten. Im Verlauf schafft er jedoch den Sprung ins Plus. Der TecDAX verbucht dagegen weiterhin Verluste, nachdem er 0,16 Prozent tiefer bei 3.084,14 Zählern gestartet war. "Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. "Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne." Am Freitag richtet sich der Fokus der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht. "Für die Börsen sind positive Überraschungen hier allerdings eher schlechte Nachrichten, machen sie doch länger und höher steigende Zinsen umso wahrscheinlicher", so Altmann. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen tendieren am Freitag seitwärts. Der EURO STOXX 50 bewegt sich aktuell in einer engen Range um die Nulllinie, nachdem er bereits nahezu unverändert in den Handel gestartet ist. Dass die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni in ihrem Fed-Protokoll erneute Leitzinserhöhungen signalisierte, hatte bereits am Vortag die Stimmung gedrückt. Am Freitag dürften sich die Blicke jedoch verstärkt auf den US-Arbeitsmarktbericht richten. Sollte dieser besser als gedacht ausfallen, wäre das für die Märkte jedoch eine negative Nachricht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag knüpfte die Wall Street an ihre Vortagesverluste an. Der Dow Jones Index ging tiefer in die Sitzung und fiel im Handelsverlauf weiter zurück. Letztendlich verlor er 1,07 Prozent auf 33.922,26 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Handelsstart ebenfalls nach und bewegte sich auch im Anschluss deutlich in der Verlustzone. In den Feierabend ging der Tech-Index schließlich mit einem Minus von 0,82 Prozent auf 13.679,04 Zähler. Die Aussicht auf weitere Zinsenerhöhungen belastete. Am Mittwoch hatten die US-Notenbanker in ihrem Sitzungsprotokoll die Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen signalisiert. Die Datenflut sorgte für weitere Bewegung am Markt: Bereits vorbörslich wurden ein sehr starker ADP-Arbeitsmarktbericht, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die weniger beachtete US-Handelsbilanz veröffentlicht. Im Juni wurden im privaten Sektor mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie prognostiziert. "Der Bericht schreit förmlich nach weiteren Zinserhöhungen", sagte ein Marktakteur. Die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen setzen derweil kaum Akzente, sie sind wie erwartet ausgefallen. Auch die geopolitischen Spannungen belasteten: Der Handelsstreit zwischen den USA und China beschäftigte die Anleger auch am Donnerstag, denn US-Finanzministerin Janet Yellen trifft in China ein. "Anhaltende geopolitische Spannungen, anhaltende Sorgen über die Entkopplung zwischen den USA und China, inländische Regulierung und Chinas interne Wachstumsherausforderungen stützen weiterhin die pessimistischen Argumente über Chinas Risikomärkte", sagte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management gegenüber Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken