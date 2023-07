Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Marktbericht zu Rohstoffen

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,29 Prozent auf 1.916,60 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 1.911,08 US-Dollar gestanden hatte.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 22,77 US-Dollar am Vortag auf 22,70 US-Dollar nach unten (--0,31 Prozent).

Zudem gewinnt der Platinpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 908,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 906,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,80 Prozent auf 1.235,50 US-Dollar, nach 1.245,50 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,52 Prozent auf 76,91 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 76,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 72,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,80 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -0,60 Prozent auf 412,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 415,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (233,00 Euro) geht es um -1,07 Prozent auf 231,00 Euro nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,04 Prozent auf 2,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,61 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Rapspreis Verluste. Um 12:58 Uhr fällt der Rapspreis um -1,24 Prozent auf 439,50 Euro. Am Vortag standen noch 443,50 Euro an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 66,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,51 US-Dollar).

