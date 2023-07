Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

06.07.23 17:23 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 27.145,6277 CHF -266,6310 CHF -0,97% Charts|News BTC/EUR 27.847,1796 EUR -255,1529 EUR -0,91% Charts|News BTC/GBP 23.834,2240 GBP -176,9633 GBP -0,74% Charts|News BTC/JPY 4.361.623,7259 JPY -46.828,4391 JPY -1,06% Charts|News BTC/USD 30.245,8247 USD -260,0670 USD -0,85% Charts|News ETH/CHF 1.690,2527 CHF -27,0012 CHF -1,57% Charts|News ETH/EUR 1.733,9356 EUR -26,5482 EUR -1,51% Charts|News ETH/GBP 1.484,0645 GBP -20,1277 GBP -1,34% Charts|News ETH/JPY 271.581,3510 JPY -4.588,2093 JPY -1,66% Charts|News ETH/USD 1.883,2899 USD -27,7660 USD -1,45% Charts|News BCH/CHF 256,6025 CHF 12,5753 CHF 5,15% Charts|News BCH/EUR 263,2342 EUR 13,0638 EUR 5,22% Charts|News BCH/GBP 225,3005 GBP 11,5499 GBP 5,40% Charts|News BCH/JPY 41.229,6130 JPY 1.985,0352 JPY 5,06% Charts|News BCH/USD 285,9081 USD 14,3410 USD 5,28% Charts|News LTC/CHF 88,3362 CHF -3,9561 CHF -4,29% Charts|News LTC/EUR 90,6192 EUR -3,9965 EUR -4,22% Charts|News LTC/GBP 77,5604 GBP -3,2811 GBP -4,06% Charts|News LTC/JPY 14.193,4226 JPY -649,0769 JPY -4,37% Charts|News LTC/USD 98,4248 USD -4,2833 USD -4,17% Charts|News XRP/CHF 0,4193 CHF -0,0104 CHF -2,43% Charts|News XRP/EUR 0,4301 EUR -0,0104 EUR -2,36% Charts|News XRP/GBP 0,3682 GBP -0,0083 GBP -2,20% Charts|News XRP/JPY 67,3718 JPY -1,7391 JPY -2,52% Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 16:40 bei 29.939,71 US-Dollar und damit -1,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 30.505,89 US-Dollar. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,98 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 16:40 auf 276,95 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 271,57 US-Dollar wert war. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -2,27 Prozent auf 1.867,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.911,06 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -5,76 Prozent auf 96,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 102,71 US-Dollar wert. Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert -3,12 Prozent auf 0,4633 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,4782 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2845 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 16:40 auf 0,2771 US-Dollar beziffert. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,59 Prozent auf 164,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 166,76 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1774 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1837 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0075 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 16:40 auf 0,0076 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 16:40 werden 0,0975 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0277 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0289 US-Dollar. Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -3,79 Prozent auf 33,74 US-Dollar, nach 35,07 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 8,958 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,113 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,70 Prozent. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com