Börse Frankfurt: Erneuter Rückschlag für den DAX - Roter Start nach unruhiger Handelswoche

Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 15.135,50 Punkten in den Handel ein.

Ende einer unruhigen Handelswoche

Zum Ende einer unruhigen Woche erlebt der deutsche Leitindex damit abermals einen Rückschlag. Die Erholung scheint zunächst abgeschlossen", so ein Marktanalyst. Dabei sei der DAX zunächst am Widerstandsbereich um 15.300 Punkte gescheitert. Auf der Unterseite rücke damit die 15.000er Marke und damit ein Schließen des Gap oberhalb von 14.980 auf die Agenda.

Bereits am Tag zuvor war es volatil zugegangen: Nach einem Fall auf 15.078 Punkte wurden die Verluste am Ende doch noch aufgeholt. Das Wochentief hatte nach der überraschend nötig gewordenen Notfallrettung der Credit Suisse (CS) durch die UBS am Montag sogar bei 14.458 Punkten gelegen - dem tiefsten Niveau seit der ersten Handelswoche im Januar. Dank kräftiger Erholung liegt der DAX derzeit auf Wochensicht aber sogar fast 3 Prozent im Plus.

Durchwachsene Vorgaben

Der US-Aktienmarkt schloss zwar erholt. Nach dem europäischen Handelsende hatten die Indizes aber wieder an Boden verloren. Die Anleger sollten sich von der angespannten Ruhe nicht "einlullen" lassen, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Stress in der Bankenbranche werde uns weiter beschäftigen.

Fed-Zinsentscheid wirkt noch nach

Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sind die Marktteilnehmer noch immer unentschieden, welche Schlüsse für den weiteren Zinsverlauf aus dem jüngsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed abzuleiten sind. Diese hatte trotz der Banken-Turbulenzen erneut eine kleine Zinserhöhung vorgenommen, aber auch vage Signale für ein baldiges Ende des Erhöhungszyklus gegeben.

Umfeld spricht dennoch für den DAX

Andererseits ist größerer Druck nicht in Sicht: Ölpreise und Renditen kommen etwas zurück, und auch der Euro hat seinen Aufwärtsschub vom späten Mittwoch und frühen Donnerstag wieder beendet. "Damit spricht das Umfeld eher für den DAX", so der Marktanalyst. Impulse dürften von den Einkaufsmanagerindizes ausgehen, dies- und jenseits des Atlantiks. Daneben gibt es Zahlen zur vermutlich weiter schwierigen Lage der Bauindustrie.





