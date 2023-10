Marktbericht

Börse Frankfurt im Minus: DAX büßt Zähler ein - US-Bankbilanzen im Fokus

13.10.23 13:45 Uhr

In Erwartung richtungsweisender Impulse durch die Berichtssaison in Amerika halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag nit Engagements zunächst zurück.

An der Franfurter Börse verlor der DAX zum Auftakt der Freitagssitzung 0,16 Prozent auf 15.400,09 Punkte. Derzeit beträgt der Abschlag 0,76 Prozent auf 15.307,19 Zähler. US-Bankbilanzen im Fokus Im Mittelpunkt stehen die Bilanzen der US-Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citibank. Wegen der rasant gestiegenen Zinsen erwarteten Experten, dass vor allem das Privatkunden- und Konsumentengeschäft der Institute im Zeitraum Juli bis September florierte.

JPMorgan hat dabei einen Gewinnsprung erzielt. Berichtssaison kann über Weihnachtsrally entscheiden "Die Berichtssaison hat das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu bestimmen", fasste Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. "Im Extremfall kann diese Berichtssaison sogar darüber entscheiden, ob wir demnächst eine Weihnachtsrally an den Börsen sehen oder nicht." Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

