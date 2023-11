Börse Frankfurt vor Fed-Zinsentscheid: Daten vom US-Arbeitsmarkt verleihen DAX neuen Schwung

Marktbericht

Der deutsche Leitindex zieht am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA an.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 14.851,96 Punkten in den Handelstag und verbucht auch aktuell Gewinne. Zwischenzeitlich war er jedoch auf die Nulllinie zurückgefallen.

Damit steht der deutsche Leitindex weiter klar über seinem in der Vorwoche erreichten Tief seit März bei 14.630 Punkten und kann sich auch wieder etwas von der Marke um 14.800 Punkten absetzen. Die war in den vergangenen Tagen ein zäher Widerstand, den der DAX aber geknackt hatte.

Den Oktober hatte der DAX mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet. Es war der dritte Verlustmonat in Folge gewesen. Die geopolitischen Sorgen zusammen mit hohen Renditen am Anleihemarkt gelten als die Hauptgründe für die Verluste am Aktienmarkt.

ADP-Bericht liefert frische Impulse

Impusle erhielt der deutsche Aktienmarkt am frühen Nachmittag vom US-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstaleisters ADP. Aus ihm geht hervor, dass die Privatwirtschaft in den USA im Oktober weniger Stellen geschaffen als erwartet. "Keine einzelne Branche dominierte in diesem Monat die Neueinstellungen, und die großen Lohnerhöhungen nach der Pandemie scheinen hinter uns zu liegen", sagte Nela Richardson, Chefökonomin bei ADP. "Obwohl sich der Arbeitsmarkt abgekühlt hat, ist er immer noch stark genug, um die Verbraucherausgaben zu stützen."

Der Arbeitsmarkt der USA bleibt trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank weiterhin robust. Der insgesamt starke Arbeitsmarkt treibt die Lohnentwicklung und erschwert so der US-Notenbank Fed die Inflationsbekämpfung.

Leitzinsentscheid er Fed als Highlight des Tages

Von der Berichtssaison hierzulande kommen am Mittwoch kaum Impulse. Am Abend nach dem europäischen Börsenschluss werden vor allem US-Anleihepläne sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Laut Volkswirten wird die Fed das Zinsniveau wohl erneut unverändert lassen. Damit würde sie zum zweiten Mal in Folge still halten. Die Leitzinsspanne würde weiter zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen. Spannend ist jedoch vor allem die Frage, ob die Notenbank auf den folgenden Sitzungen nochmal die Zinsen verändert. Deshalb werden vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz gespannt erwartet.

"Das hohe Wachstum der US-Wirtschaft und der unverändert enge Arbeitsmarkt lassen eigentlich nur eine Botschaft zu: Die Fed wird weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen und das aktuelle Niveau noch länger beibehalten", glauben die Börsen-Experten von Index Radar. Sollte Fed-Chef Jerome Powell die Option einer künftigen Straffung weiter offenlassen, dürfte das für den Markt eine "bittere Pille" sein, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst bei CMC Markets. Investoren müssten sich dann darauf einstellen, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen. "Das Risiko für eine 'hoffnungslose Pause' in Sachen Zinssenkungen ist hoch."

US-Anleiheauktionen im Blick

Im Blick stehen am Mittwochabend zudem Daten zu Anleiheauktionen in den USA - für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets ebenfalls ein Belastungstest für den Aktienmarkt, da der Markt hypersensibel gegenüber Faktoren reagiere, die zu steigenden Renditen führen könnten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX