Marktbericht

Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) werden Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtiger.

Der DAX ist am Donnerstag bei 18.576,58 Punkten nur knapp im Plus in den Handel gestartet. Anschließend baute er seine Gewinne aus und übersprang dabei zeitweise die 18.700-Punkte-Marke. Sein bisheriges Nach dem wichtiges Entscheid der EZB fällt er jedoch zurück und notiert derzeit noch 0,39 Prozent im Plus bei 18.647,93 Punkten.

Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag zeitweise bis unter die psychologisch wichtige 18.400-Punkte-Marke gefallen war, konnte er sich am Mittwoch wieder etwas erholen und notierte zeitweise über 18.600 Punkten. Auch am Donnerstag setzt er seine Erholung fort.

Damit rückt der DAX seinem bisherigen Allzeithoch vom 15. Mai bei 18.892,92 Einheiten und dem höchsten Schlussstand seiner Geschichte (18.869,36 Punkte) wieder etwas näher.

EZB-Entscheid im Fokus

Die EZB senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, auf 4,25 Prozent gesenkt.

Anleger dürften nun gespannt auf die Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz warten. Die Notenbankchefin werde "nicht darum herumkommen, über die Zukunft zu sprechen. Und dann werden die Börsianer jeden noch so subtilen Hinweis auf die Goldwaage legen", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners in einem Marktkommentar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX