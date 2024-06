Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Management zerstreut Sorgen um Kundennachfrage -- Best Buy will KI-fähige Computer anbieten -- USA bremsen Chip-Exporte von NVIDIA und AMD

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt leitete am Mittwoch einen Erholungskurs ein. Der DAX war kaum verändert in den Handel eingestiegen, zeigte sich im Verlauf aber deutlich auf grünem Terrain. Zeitweise schaffte er es wieder über die Marke von 18.600 Punkten, beendete den Handel dann aber 0,93 Prozent fester bei 18.575,94 Punkten. Der TecDAX war fester gestartet - auch hier ging es im Verlauf nach oben, ehe er die Sitzung 1,70 Prozent stärker bei 3.416,13 Zählern verließ. Der immer näher rückende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag warf seine Schatten voraus. Auch wenn Anleger zur Wochenmitte wieder etwas Mut fassten, übten sie sich dennoch eher in Zurückhaltung, die Märkte dürften vor dem anstehenden EZB-Entscheid am Donnerstag keine großen Sprünge wagen. "Auf dem Parkett fiebern bereits alle der EZB-Zinssitzung entgegen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Eine Zinssenkung am Donnerstag um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa zeigten sich mit Gewinnen. Der EURO STOXX 50 präsentierte sich zum Auftakt höher und legte im Verlauf zu. Letztendlich gewann er noch 1,66 Prozent auf 5.035,66 Punkte. Große Sprünge machten die Märkte aber angesichts des Top-Themas der Woche, der EZB-Sitzung am Donnerstag, nicht. Die Märkte preisen eine Leitzinssenkung fest ein, dennoch stieg die Unsicherheit am Markt, je näher die Zinsentscheidung rückt. Aus statistischer Sicht hängt nun alles davon ab, dass nach der ersten Zinssenkung eine Rezession ausbleibt: "Rutscht die Wirtschaft in eine Rezession, geben Aktien nach; bleibt eine Rezession aus, legen die Kurse zu", so Ulrich Stephan von der Deutschen Bank zur Entwicklung nach einer ersten Zinssenkung. "Da ich aktuell wenig Anlass zur Sorge vor einem Wirtschaftseinbruch sehe, bewerte ich den Ausblick europäischer Aktien aber als positiv", sagte er. Und er ergänzte, konjunktursensitive Titel schlügen sich in diesem Szenario in der Regel besser als defensive Sektoren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zur Wochenmitte standen an den US-Börsen positive Vorzeichen an der Kurstafel. Der Dow Jones Index machte im Tagesverlauf einen Ausflug in die Verlustzone, kämpfte sich aber wieder nach vorn und schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 38.807,45 Punkten. Der NASDAQ Composite ging daneben 1,96 Prozent höher bei 17.187,90 Zählern in den Feierabend - das war ein neues Allzeithoch. Der S&P500 schaffte mit einem Sprung von 1,18 Prozent auf 5.354,03 Punkte ebenfalls ein neues Rekordhoch. Obwohl die jüngsten Konjunktursorgen weiterhin bestehen, schienen die damit verbundenen Zinssenkungserwartungen die Stimmung am Aktienmarkt wieder zu verbessern. "Das Spekulationskarussell darüber, wann Zinssenkungen in den USA kommen werden, hat in einer positiveren Position angehalten und die Stimmung gehoben", erklärt Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown laut Dow Jones Newswires. Auch der zuletzt deutlich gesunkene Erdölpreis unterstützt den Aktienmarkt, da er die Inflation eindämmt und die Kosten für Verbraucher und Unternehmen senkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken