EZB & Gespräche im Ukraine-Krieg im Fokus: DAX rutscht tiefer in die Verlustzone

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,21 Prozent bei 13.819,44 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf baut das Börsenbarometer die Verluste deutlich aus und notiert nun 1,93 Prozent tiefer bei 13.580,94 Zählern.

Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex dank Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine 7,8 Prozent auf 13.847 Punkte zugelegt, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Auch an der Wall Street nutzten die Investoren die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg.

Russland-Ukraine-Krieg: Treffen der Außenminister weckt Hoffnungen

Börsianer verfolgten das geplante Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine genau, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Wenn sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges nicht erfüllten, würden sich die jüngsten Kursgewinne schnell wieder in Luft auflösen. Der ukrainische Außenminister dämpfte bereits die Erwartungen an die Gespräche.

In diesem Zusammenhang richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit auch auf den EU-Gipfel. Marktgerüchten zufolge könnten die Staats- und Regierungschefs ein Konjunkturpaket schnüren, um die wirtschaftlichen Folgen der westlichen Sanktionen gegen Russland abzufedern.

EZB im Spannungsfeld zwischen Krieg und Inflation

Auch die geldpolitischen Beratungen der EZB stehen ganz im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Die Währungshüter würden voraussichtlich die Füße stillhalten, sagte Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise. "Die Lage ist zu unsicher, und die negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum lassen sich derzeit nicht abschätzen. Das Gleiche gilt für die mittelfristigen Inflationserwartungen."

Hohe Inflation und neue Unsicherheiten für die Konjunktur: Die Mischung könnte nicht ungünstiger sein. Eigentlich schien die Europäische Zentralbank (EZB) bereit, bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag den Ausstieg aus der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik einzuläuten. Doch der russische Krieg gegen die Ukraine birgt neue Risiken für die Wirtschaft, die sich gerade von der Corona-Pandemie erholt. Das erschwert es der EZB, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren. Die Entscheidungen des EZB-Rates gibt die Notenbank in Frankfurt am Nachmittag (13.45 Uhr) bekannt.

Vor allem steigende Energiepreise halten die Teuerung auf hohem Niveau. In Deutschland kletterte die jährliche Inflationsrate im Februar mit 5,1 Prozent wieder über die Fünf-Prozent-Marke. Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Februar um 5,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Dies ist der höchste Wert seit Einführung des Euro als Verrechnungswährung 1999. Die EZB strebt mittelfristig eine stabile Währung bei einem Preisniveau von 2 Prozent an. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, sie können sich für einen Euro dann weniger leisten.

Der Krieg in der Ukraine hat den Welthandel nach Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) binnen weniger Tage einbrechen lassen. Für Februar gehen die Kieler Ökonomen von minus 5,6 Prozent aus: "Dies ist der größte Einbruch seit Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr 2020. Der Erholungstrend der letzten Monate ist damit jäh unterbrochen."

Schon vor Ausbruch des Krieges hatte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel aufgezeigt, wie schwierig es für Europas Währungshüter ist, die richtige Balance zu finden: Es gebe sowohl das Risiko eines zu frühen Handelns als auch das Risiko, dass die EZB zu spät handele: "Wir müssen das richtige Gleichgewicht zwischen diesen beiden Risiken finden." Der seit Anfang des Jahres amtierende Bundesbank-Präsident Joachim Nagel verwies Anfang März noch einmal auf die hartnäckig hohe Inflation: "Wir müssen die Normalisierung unserer Geldpolitik im Blick behalten." Der Krieg in der Ukraine könnte jedoch den allmählichen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik verzögern.

Da eine Zinserhöhung der Notenbank Fed in der kommenden Woche als ausgemacht gilt, spielen die anstehenden US-Inflationsdaten nur eine untergeordnete Rolle. Experten rechnen mit einer Teuerung von 7,9 Prozent im Jahresvergleich. Das ist der höchste Stand seit 40 Jahren.

