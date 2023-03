Frankfurter Börse: DAX vor Inflationsdaten zeitweise über 15.500-Punkte-Marke

Börsianer treiben am Donnerstag den DAX -Kurs nach oben. Zu Beginn der Sitzung betrug der Aufschlag 0,66 Prozent auf 15.429,38 Punkte. Derzeit steigt das Aktienbarometer um 1,07 Prozent auf 15.492,93 Zähler - bei einem Tageshoch von 15.508,61 Einheiten.Angesichts nachlassender Sorgen über den Bankensektor hatte der DAX einen starken Vortag auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet. Unter den meistbeachteten Indikatorlinien hat der Leitindex mittlerweile auch den 50-Tage-Durchschnitt wieder übertroffen. Banken, Immobilien- und Tech-Werte prägten später auch in New York die Erholung.

Inflationsdaten voraus

Laut der Commerzbank richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun wieder stärker auf die Wirtschaft und die Preisstabilität. Experten rechnen damit, dass sich die Inflation in Deutschland auf ihrem hohen Niveau weiterhin abschwächt. Im Schnitt rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent.

