Sattes Plus: Notenbanken hieven DAX zum Start über 12.000-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 2,16 Prozent bei 12.168,37 Zählern und übersprang somit die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.

Die Rückendeckung der US-Notenbank Fed hellt die Stimmung an den Börsen am Dienstag merklich auf. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten geht es mit dem DAX wieder kräftig aufwärts.

Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Das verhalf dem Dow Jones Industrial am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem erwägt die Trump-Regierung ein Infrastruktur-Programm im Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

"Die Federal Reserve eilt zur Hilfe", betitelte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda einen Marktkommentar. Mit dem Kauf von Anleihen greife sie den Unternehmen unmittelbar unter die Arme - zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Anleger angesichts einer drohenden zweiten Infektionswelle in eine Wagenburg zurückgezogen hätten. Mit dem frischen Geld der Fed könne das Motto nun also wieder "Back to Business" und somit pro Aktienkäufe lauten.

