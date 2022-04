MasterCard Aktie News: MasterCard am Nachmittag freundlich

Die MasterCard-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 328,50 EUR. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 328,50 EUR. Bei 326,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 230 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 352,30 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 270,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 17,75 Prozent wieder erreichen.

Am 27.01.2022 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 4,12 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5,22 Milliarden USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 03.05.2022 dürfte MasterCard die Q1 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,78 USD je MasterCard-Aktie.

