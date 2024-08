MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 463,25 USD an der Tafel.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 463,25 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 467,28 USD zu. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 463,05 USD. Bei 465,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.430 MasterCard-Aktien.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 22,33 Prozent Luft nach unten.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 USD ausgeschüttet werden.

MasterCard gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

