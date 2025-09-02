MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard kommt am Abend kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der MasterCard-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 591,54 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 591,54 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 593,26 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 588,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 589,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 145.314 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 1,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,92 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 23.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,37 USD je MasterCard-Aktie.

