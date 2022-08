MasterCard Aktie News: MasterCard gewinnt am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 350,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 350,45 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 350,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 364,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 3,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 271,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MasterCard ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.497,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.528,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.11.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,58 USD je MasterCard-Aktie.

