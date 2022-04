MasterCard Aktie News: MasterCard am Mittag mit Verlusten

Die MasterCard-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 334,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 334,00 EUR. Bei 335,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 235 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (352,30 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gewinne von 5,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 270,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,10 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 03.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,01 Prozent verringert.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 03.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,75 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

