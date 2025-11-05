MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von MasterCard. Im New York-Handel kam die MasterCard-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 552,44 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 552,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 555,98 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 549,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 553,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 215.967 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,88 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,51 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,95 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

