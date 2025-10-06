MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 570,68 USD ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 570,68 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 569,58 USD aus. Bei 579,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 78.282 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 18,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

