MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 578,55 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 578,55 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 569,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 579,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194.953 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,97 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,90 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,07 USD, nach 3,50 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,38 USD je Aktie belaufen.

