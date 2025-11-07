DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Aktie im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 556,35 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 556,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 558,36 USD. Bei 553,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 72.248 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 16,10 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 30.10.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

