MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 554,30 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 554,30 USD zu. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 558,36 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 553,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.949 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD ab. Mit Abgaben von 15,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent auf 8,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren