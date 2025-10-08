MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag kaum verändert

So bewegt sich MasterCard

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 579,79 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 579,79 USD. Bei 581,83 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 579,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 581,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49.156 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

