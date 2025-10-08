DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
So bewegt sich MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag kaum verändert

08.10.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 579,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
499,25 EUR -1,55 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 579,79 USD. Bei 581,83 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 579,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 581,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49.156 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

