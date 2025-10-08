MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend kaum bewegt

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von MasterCard. Im New York-Handel kam die MasterCard-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 579,65 USD.

Bei der MasterCard-Aktie ließ sich um 20:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 579,65 USD. Bei 582,25 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 578,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 581,32 USD. Zuletzt wurden via New York 149.965 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,90 USD je MasterCard-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,17 Prozent gesteigert.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,38 USD im Jahr 2025 aus.

