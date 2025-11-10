MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 552,62 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die MasterCard-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 552,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 554,40 USD. Bei 552,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 54.386 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 8,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.
Am 30.10.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,37 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,62 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
