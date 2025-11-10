MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 550,35 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 550,35 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 548,74 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 552,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 186.380 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,29 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 15,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,37 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

