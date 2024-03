MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 466,12 USD.

Werte in diesem Artikel

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 466,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 464,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 469,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.174 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 479,14 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 2,79 Prozent zulegen. Bei 340,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,47 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.548,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.817,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,41 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Discover-Aktie mit Kurssprung: Buffett-Wert Capital One plant Übernahme von Discover