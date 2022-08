MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Mittag stärker

Die MasterCard-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 340,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 344,35 EUR. Bei 342,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 234 MasterCard-Aktien.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 360,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (270,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 26,13 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.497,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.528,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte MasterCard am 01.11.2022 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

