MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochmittag leichter

Die MasterCard-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 335,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 334,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 334,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 353 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 281,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,01 Prozent wieder erreichen.

MasterCard veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 5.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.985,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte MasterCard am 02.02.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 10,53 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Ausblick: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MasterCard-Aktie etwas höher: MasterCard macht mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com