MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 585,73 USD zu.

Um 20:06 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 585,73 USD. Bei 586,07 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 580,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 193.971 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 2,62 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 20,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten