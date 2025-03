MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 527,38 USD.

Werte in diesem Artikel

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 527,38 USD. Bei 526,68 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 532,34 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 75.311 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 582,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 428,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Am 30.01.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent auf 7,48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,81 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen