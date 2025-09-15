MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Abschlägen

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 591,22 USD nach.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 591,22 USD ab. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 588,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 596,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 229.663 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD. Mit Abgaben von 21,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

