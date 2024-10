MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 514,62 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 514,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 516,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 514,54 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 247.843 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 517,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,69 USD aus.

MasterCard ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,85 Prozent auf 6,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MasterCard.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,33 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

