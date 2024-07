MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag stabil

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 448,56 USD.

Mit einem Kurs von 448,56 USD zeigte sich die MasterCard-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 451,22 USD zu. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 448,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 451,22 USD. Bisher wurden via New York 207.736 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (490,00 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (359,81 USD). Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 24,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,52 USD.

Am 01.05.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5,75 Mrd. USD umsetzen können.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,29 USD je Aktie aus.

