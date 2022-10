MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 304,80 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (364,05 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (271,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 1,95 USD je Aktie eingenommen. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.497,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.528,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2022 10,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

