Fokus auf Aktienkurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

21.08.25 16:11 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 586,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
506,80 EUR 0,40 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 586,00 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 584,13 USD. Bei 589,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.210 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 594,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 461,95 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 23.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,37 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

