MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag im Plus

So bewegt sich MasterCard

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 560,00 USD. Bei 555,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 54.353 MasterCard-Aktien.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 594,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 5,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 23,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,59 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,25 Mrd. USD im Vergleich zu 6,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 15,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

