MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 565,81 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 565,81 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 565,26 USD ab. Bei 571,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 186.238 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 6,31 Prozent wieder erreichen. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,90 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

