MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 492,83 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 492,83 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 493,25 USD. Bei 491,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 51.297 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 501,64 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,01 USD in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

